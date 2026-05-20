Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 3 тыс. тонн ценного металлолома: "Укрзализныця" запускает новые аукционы

медь, цены
"Укрзализныця" планирует масштабную продажу вторсырья / Depositphotos

"Укрзализныця" планирует реализовать на аукционах в системе "Прозорро.Продажи" более 3,2 тыс. тонн лома цветных металлов. Речь идет о меди, свинце, алюминии, латуне, цинке и бронзе, которые накапливаются в результате ремонтных работ и обновления инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

УЗ выставит на торги медь и свинец

Из этого объема наибольшую долю составляют свинец – 1027 т, медь – 769 т и алюминий – 167,5 т. Также в наличии латунь (25,28 т), цинк (5,1 т) и бронза (4,75 т).

Кроме того, еще 1117 тонн цветного лома находятся на этапе подготовки к продаже. В общей сложности компания планирует реализовать около 3,2 тыс. тонн вторсырья через систему "Прозорро.Продажи". Соответствующие данные были представлены на совещании представителей департамента имущественной политики УЗ с участниками рынка и профильными экспертами.

В "Укрзализныце" отмечают, что значительные объемы цветного лома образуются ежедневно во время ремонтных работ, поэтому компания заинтересована в регулярных продажах, позволяющих получать дополнительные доходы и более эффективно управлять накоплениями.

В то же время, участники рынка обратили внимание на ряд проблем, влияющих на эффективность аукционов. В частности, речь идет о низкой результативности торгов: по данным УЗ, из 50 лотов успешными становятся только 5-7.

Среди ключевых замечаний бизнеса – необходимость более гибких условий оплаты. Покупатели должны платить 100% стоимости лота сразу после заключения договора, что фактически замораживает средства на длительный период. Участники рынка предлагают ввести частичную оплату, в том числе 50/50 или 60/40. В УЗ заявили, что готовы рассмотреть такую модель для отдельных видов металлов, в том числе меди.

Также обсуждались логистические сложности. Некоторые лоты содержат небольшие партии металлолома, размещенные в отдаленных локациях, что затрудняет их транспортировку и повышает затраты. В этой связи УЗ поддерживает идею формирования более удобных групповых лотов и возможность оптимизации мест хранения.

Кроме того, представители бизнеса указали на сложную процедуру доступа к осмотру лома перед аукционами. В ответ компания предложила увеличить срок для физического осмотра лотов с семи до 14 дней, чтобы у участников рынка было больше времени для подготовки к торгам.

Напомним, в апреле "Укрзализныця" реализовала 69,7 тыс. тонн лома черных металлов. Сумма полученных доходов составила 439,9 млн. гривен. Эти показатели на 16,7% и 10% соответственно выше результатов всего 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько