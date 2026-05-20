Более 3 тыс. тонн ценного металлолома: "Укрзализныця" запускает новые аукционы

"Укрзализныця" планирует реализовать на аукционах в системе "Прозорро.Продажи" более 3,2 тыс. тонн лома цветных металлов. Речь идет о меди, свинце, алюминии, латуне, цинке и бронзе, которые накапливаются в результате ремонтных работ и обновления инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

УЗ выставит на торги медь и свинец

Из этого объема наибольшую долю составляют свинец – 1027 т, медь – 769 т и алюминий – 167,5 т. Также в наличии латунь (25,28 т), цинк (5,1 т) и бронза (4,75 т).

Кроме того, еще 1117 тонн цветного лома находятся на этапе подготовки к продаже. В общей сложности компания планирует реализовать около 3,2 тыс. тонн вторсырья через систему "Прозорро.Продажи". Соответствующие данные были представлены на совещании представителей департамента имущественной политики УЗ с участниками рынка и профильными экспертами.

В "Укрзализныце" отмечают, что значительные объемы цветного лома образуются ежедневно во время ремонтных работ, поэтому компания заинтересована в регулярных продажах, позволяющих получать дополнительные доходы и более эффективно управлять накоплениями.

В то же время, участники рынка обратили внимание на ряд проблем, влияющих на эффективность аукционов. В частности, речь идет о низкой результативности торгов: по данным УЗ, из 50 лотов успешными становятся только 5-7.

Среди ключевых замечаний бизнеса – необходимость более гибких условий оплаты. Покупатели должны платить 100% стоимости лота сразу после заключения договора, что фактически замораживает средства на длительный период. Участники рынка предлагают ввести частичную оплату, в том числе 50/50 или 60/40. В УЗ заявили, что готовы рассмотреть такую модель для отдельных видов металлов, в том числе меди.

Также обсуждались логистические сложности. Некоторые лоты содержат небольшие партии металлолома, размещенные в отдаленных локациях, что затрудняет их транспортировку и повышает затраты. В этой связи УЗ поддерживает идею формирования более удобных групповых лотов и возможность оптимизации мест хранения.

Кроме того, представители бизнеса указали на сложную процедуру доступа к осмотру лома перед аукционами. В ответ компания предложила увеличить срок для физического осмотра лотов с семи до 14 дней, чтобы у участников рынка было больше времени для подготовки к торгам.

Напомним, в апреле "Укрзализныця" реализовала 69,7 тыс. тонн лома черных металлов. Сумма полученных доходов составила 439,9 млн. гривен. Эти показатели на 16,7% и 10% соответственно выше результатов всего 2025 года.