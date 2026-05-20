Понад 3 тис. тонн цінного брухту: "Укрзалізниця" запускає нові аукціони

“Укрзалізниця” планує реалізувати на аукціонах у системі “Прозорро.Продажі” понад 3,2 тис. тонн брухту кольорових металів. Йдеться про мідь, свинець, алюміній, латунь, цинк і бронзу, які накопичуються внаслідок ремонтних робіт та оновлення інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

УЗ виставить на торги мідь і свинець

Із цього обсягу найбільшу частку становлять свинець - 1027 т, мідь - 769 т та алюміній - 167,5 т. Також у наявності латунь (25,28 т), цинк (5,1 т) і бронза (4,75 т).

Крім того, ще 1117 тонн кольорового брухту перебувають на етапі підготовки до продажу. Загалом компанія планує реалізувати близько 3,2 тис. тонн вторсировини через систему "Прозорро.Продажі". Відповідні дані були представлені під час наради представників департаменту майнової політики УЗ із учасниками ринку та профільними експертами.

В "Укрзалізниці" зазначають, що значні обсяги кольорового брухту утворюються щоденно під час ремонтних робіт, тому компанія зацікавлена у регулярних продажах, які дозволяють отримувати додаткові доходи та ефективніше управляти накопиченнями.

Водночас учасники ринку звернули увагу на низку проблем, що впливають на ефективність аукціонів. Зокрема, йдеться про низьку результативність торгів: за даними УЗ, із 50 лотів успішними стають лише 5–7.

Серед ключових зауважень бізнесу - необхідність більш гнучких умов оплати. Наразі покупці мають сплачувати 100% вартості лота одразу після укладання договору, що фактично заморожує кошти на тривалий період. Учасники ринку пропонують запровадити часткову оплату, зокрема 50/50 або 60/40. В УЗ заявили, що готові розглянути таку модель для окремих видів металів, зокрема міді.

Також обговорювалися логістичні складнощі. Деякі лоти містять невеликі партії брухту, розміщені у віддалених локаціях, що ускладнює їх транспортування та підвищує витрати. У зв’язку з цим УЗ підтримує ідею формування більш зручних групових лотів та можливість оптимізації місць зберігання.

Крім того, представники бізнесу вказали на складну процедуру доступу до огляду брухту перед аукціонами. У відповідь компанія запропонувала збільшити строк для фізичного огляду лотів із семи до 14 днів, щоб учасники ринку мали більше часу для підготовки до торгів.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" реалізувала 69,7 тис. тонн брухту чорних металів. Сума отриманих доходів склала 439,9 млн гривень. Ці показники на 16,7% та 10% відповідно вищі за результати всього 2025 року.