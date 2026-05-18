"Укрзализныця" готовит реформу пассажирских перевозок: убытки больше не хотят покрывать за счет грузов

"Укрзализныця" готовит реформу пассажирских перевозок / Укрзалізниця

"Укрзализныця" планирует с 2028 года ввести полноценную модель PSO (Public Service Obligation) по европейскому образцу для финансирования социально важных пассажирских перевозок. Новая система должна сделать механизм государственной поддержки более прозрачным и предсказуемым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение RAIL.insider.

Этот вопрос обсуждали во время встречи Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Укрзализныци. Основной темой стали финансирование пассажирского сегмента и сокращение практики перекрестного субсидирования, когда потери пассажирских перевозок покрываются за счет грузовых.

Директор департамента стратегии и трансформации "Укрзализныци" Олег Яковенко представил результаты двухлетнего экспериментального проекта по реформированию механизма финансирования пассажирских перевозок.

Ранее государство направило 16 млрд грн из резервного фонда на компенсацию расходов в пассажирском сегменте. В то же время участники встречи обсудили порядок распределения этих средств, прогнозируемый ущерб в 2026 году и перспективы финансирования на 2027 год.

В компании отметили, что в этом году государственный заказ распространяется только на внутренние дальние и региональные перевозки. Пригородные маршруты и международное сообщение пока не входят в механизм компенсации.

При этом именно пригородные перевозки остаются одним из самых больших финансовых вызовов для перевозчика. По данным компании, они ежегодно генерируют около 11 млрд грн ущерба, который сейчас компенсируется за счет доходов от грузовых перевозок.

По итогам первого квартала 2026 года "Укрзализныци" удалось выполнить около 95% запланированного объема перевозок и обеспечить 97% запланированной стоимости услуг, несмотря на риски безопасности.

В то же время в компании указывают ряд проблем. В частности, резервный фонд не является отдельной бюджетной статьей, усложняющей планирование выплат, до сих пор нет определенного механизма финансирования на 2027 год, а пригородные перевозки остаются вне государственной поддержки.

Отметим, что с 25 апреля в Украине заработал новый подход к формированию стоимости железнодорожных билетов в премиумсегменте. "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Автор:
Татьяна Гойденко