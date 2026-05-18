"Укрзалізниця" готує реформу пасажирських перевезень: збитки більше не хочуть покривати коштом вантажів

"Укрзалізниця" планує з 2028 року запровадити повноцінну модель PSO (Public Service Obligation) за європейським зразком для фінансування соціально важливих пасажирських перевезень. Нова система має зробити механізм державної підтримки більш прозорим та передбачуваним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Це питання обговорювали під час зустрічі Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації з представниками Укрзалізниці. Основною темою стали фінансування пасажирського сегмента та скорочення практики перехресного субсидування, коли збитки пасажирських перевезень покриваються за рахунок вантажних.

Директор департаменту стратегії та трансформації "Укрзалізниці" Олег Яковенко представив результати дворічного експериментального проєкту щодо реформування механізму фінансування пасажирських перевезень.

Раніше держава спрямувала 16 млрд грн із резервного фонду на компенсацію витрат у пасажирському сегменті. Водночас учасники зустрічі обговорили порядок розподілу цих коштів, прогнозовані збитки у 2026 році та перспективи фінансування на 2027 рік.

У компанії зазначили, що цього року державне замовлення поширюється лише на внутрішні далекі та регіональні перевезення. Приміські маршрути та міжнародне сполучення поки не входять до механізму компенсації.

При цьому саме приміські перевезення залишаються одним із найбільших фінансових викликів для перевізника. За даними компанії, вони щороку генерують близько 11 млрд грн збитків, які зараз компенсуються за рахунок доходів від вантажних перевезень.

За підсумками першого кварталу 2026 року "Укрзалізниці" вдалося виконати близько 95% запланованого обсягу перевезень та забезпечити 97% запланованої вартості послуг попри безпекові ризики.

Водночас у компанії вказують на низку проблем. Зокрема, резервний фонд не є окремою бюджетною статтею, що ускладнює планування виплат, досі немає визначеного механізму фінансування на 2027 рік, а приміські перевезення залишаються поза межами державної підтримки.

Зауважимо, з 25 квітня в Україні запрацюав новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. “Укрзалізниця” вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.