"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на квитки у вагони СВ та "Інтерсіті+"

З 25 квітня в Україні запрацює новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. “Укрзалізниця” вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Водночас тарифи на плацкарт, купе та 2 клас "Інтерсіті" залишаються без змін. Це означає, що нововведення торкнеться менш ніж 10% пасажирів, які користуються преміальними категоріями перевезень.

Ціна квитка залежатиме від чотирьох факторів: сезону, дня тижня, часу купівлі та заповненості поїзда. У менш завантажені періоди вартість буде нижчою, а у пікові місяці — вищою. Найдешевші поїздки очікуються у вівторок та середу, найдорожчі — у п’ятницю та неділю.

Також дешевше коштуватимуть квитки, придбані заздалегідь. Якщо ж поїзд майже повністю заповнений, ціна може зрости. Для напрямків із вільними місцями, навпаки, передбачене здешевлення.

Окремо з 18 квітня орієнтовно на 20% індексуються тарифи у вагонах СВ міжнародних поїздів. За новими цінами продаватимуть квитки на дати відправлення, починаючи з цієї дати.

В "Укрзалізниці" пояснюють, що місця у міжнародних вагонах СВ традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про стабільно високий попит у цьому сегменті. На інші категорії місць у міжнародному сполученні ціни поки вирішили не змінювати.

"Укрзалізниця" переходить до ринкової моделі ціноутворення у преміумсегменті, намагаючись краще керувати попитом і завантаженням поїздів. Для більшості пасажирів тарифи залишаються незмінними.

Зауважимо, завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.