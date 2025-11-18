Запланована подія 2

Без черг і кас: "Укрзалізниця" відкрила онлайн-продаж квитків на приміські поїзди

“Укрзалізниця” за підтримки Mastercard запустила можливість купувати квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо в офіційному застосунку. Тепер пасажири можуть оформити поїздку онлайн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Як купити квиток на приміський поїзд

"Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет – тепер достатньо перейти у застосунок Укрзалізниці, обрати розділ "Приміські" або City Express, напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", - йдеться в повідомленні.

Додаток пропонує низку переваг порівняно з чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року, але були вимкнені після ворожої кібератаки. Серед зручностей: 

  • швидка покупка квитків у єдиному інтерфейсі; 
  • автоматичне збереження квитка без потреби завантажувати окремі файли; 
  • історія пошуку; 
  • миттєве відображення найближчих рейсів під час вибору маршруту; 
  • актуальні оновлення та оголошення "Укрзалізниці"; 
  • сучасний та гнучкий дизайн застосунку.

Наразі онлайн-продаж квитків доступний лише для повних і дитячих тарифів — опцію оформлення пільгових квитків додадуть пізніше. Першими сервіс запущено в Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій та Черкаській областях, а також частково в Херсонській і Запорізькій.

"Застосунок розпочав роботу у 2022 році за підтримки Mastercard, а зараз ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% з них оформлюються через застосунок "Укрзалізниці", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.

Автор:
Ольга Опенько