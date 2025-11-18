- Категорія
Без черг і кас: "Укрзалізниця" відкрила онлайн-продаж квитків на приміські поїзди
“Укрзалізниця” за підтримки Mastercard запустила можливість купувати квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо в офіційному застосунку. Тепер пасажири можуть оформити поїздку онлайн.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Як купити квиток на приміський поїзд
"Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет – тепер достатньо перейти у застосунок Укрзалізниці, обрати розділ "Приміські" або City Express, напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", - йдеться в повідомленні.
Додаток пропонує низку переваг порівняно з чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року, але були вимкнені після ворожої кібератаки. Серед зручностей:
- швидка покупка квитків у єдиному інтерфейсі;
- автоматичне збереження квитка без потреби завантажувати окремі файли;
- історія пошуку;
- миттєве відображення найближчих рейсів під час вибору маршруту;
- актуальні оновлення та оголошення "Укрзалізниці";
- сучасний та гнучкий дизайн застосунку.
Наразі онлайн-продаж квитків доступний лише для повних і дитячих тарифів — опцію оформлення пільгових квитків додадуть пізніше. Першими сервіс запущено в Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій та Черкаській областях, а також частково в Херсонській і Запорізькій.
"Застосунок розпочав роботу у 2022 році за підтримки Mastercard, а зараз ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% з них оформлюються через застосунок "Укрзалізниці", - підсумовують в пресслужбі.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.