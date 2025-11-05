- Категорія
"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччину через безпекову ситуацію
"Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію в регіоні. Відтепер поїзди далекого сполучення курсуватимуть лише до станцій Гусарівка або Барвінкове.
Пасажири п’яти поїздів Краматорського напрямку отримують сповіщення про оновлену кінцеву станцію в застосунку "Укрзалізниці" у день відправлення.
Для забезпечення безперервності сполучення Донецька ОВА організувала автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовими кінцевими станціями. Працівники вокзалів та провідники допомагають пасажирам з пересадкою та орієнтацією на місці.
Тимчасові зміни також стосуються приміського руху, зокрема маршрутів Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.
"Рух буде відновлено, щойно це стане можливим. Наразі важливо забезпечити безпеку пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Додамо, кілька днів тому російські армія завдала удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області.
Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.
Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.