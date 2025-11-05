"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччину через безпекову ситуацію

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію в регіоні. Відтепер поїзди далекого сполучення курсуватимуть лише до станцій Гусарівка або Барвінкове.

Пасажири п’яти поїздів Краматорського напрямку отримують сповіщення про оновлену кінцеву станцію в застосунку "Укрзалізниці" у день відправлення.

Для забезпечення безперервності сполучення Донецька ОВА організувала автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовими кінцевими станціями. Працівники вокзалів та провідники допомагають пасажирам з пересадкою та орієнтацією на місці.

Тимчасові зміни також стосуються приміського руху, зокрема маршрутів Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

"Рух буде відновлено, щойно це стане можливим. Наразі важливо забезпечити безпеку пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Додамо, кілька днів тому російські армія завдала удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області.

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.