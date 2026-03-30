Українці обрали назву для національного ШІ: який варіант переміг

Українці обрали назву для національної великої мовної моделі штучного інтелекту через застосунок "Дія". У голосуванні взяли участь 136 090 користувачів, а переможним варіантом стала назва "Сяйво" (Siaivo), яка отримала 22 601 голос.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Національну LLM спільно створюють Міністерство цифрової трансформації та компанія "Київстар". Ця система штучного інтелекту призначена для роботи в державних сервісах, бізнес-процесах, наукових розробках, освіті та оборонній сфері.

Процес відбору назви проходив у кілька етапів. На початку користувачі запропонували понад три тисячі варіантів. Експерти відібрали 10 найбільш оригінальних ідей без ознак плагіату для фінального опитування. З відривом у три тисячі голосів перемогла назва Сяйво (Siaivo).

Фінальний рейтинг:

Сяйво (Siaivo) — 22 601 (голосів). Слово (Slovo) — 19 546. Гомін (Homin) — 18 301. Кавун (Kavun) — 16 978. Питай (Pytai) — 15 214. Шипіт (Shypit) — 11 228. Ядро (Yadro) — 8 635. Говерла (Hoverla) — 8 492. Дзвінка (Dzvinka) — 8 379. Шукай (Shukai) — 6 716.

Автори назв, що посіли перші три місця, отримають смартфони Samsung та аксесуари від "Київстар". Учасники, чиї варіанти зайняли місця з 4 по 10, отримають портативні колонки, брендовані стрічки та підписки на сервіс "Київстар ТБ" терміном від 3 місяців до 1 року.

Розробка національної великої мовної моделі триває з червня минулого року. Запуск системи у форматі бета-тестування запланований на кінець весни 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Україна робить потужний крок у сфері цифрових технологій. Мета – увійти до топ-3 країн за розвитком штучного інтелекту у світі. Головним інструментом для цього стане запуск національної великої мовної моделі (LLM), навченої на унікальних українських даних.