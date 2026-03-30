Украинцы выбрали название для национального ИИ: какой вариант победил

искусственный интеллект
Украинцы выбрали название для национального ИИ / Freepik

Украинцы выбрали название для национальной большой языковой модели искусственного интеллекта через приложение "Дія". В голосовании приняли участие 136 090 пользователей, а победным вариантом стало название "Сяйво" (Siaivo), получившее 22 601 голос.

Национальную LLM совместно создают Министерство цифровой трансформации и компания "Киевстар". Эта система искусственного интеллекта предназначена для работы в государственных сервисах, бизнес-процессах, научных разработках, образовании и оборонной сфере.

Процесс отбора наименования проходил в несколько этапов. В начале пользователи предложили более трех тысяч вариантов. Эксперты отобрали 10 самых оригинальных идей без признаков плагиата для финального опроса. С отрывом в три тысячи голосов победило название Сяйво (Siaivo).

Финальный рейтинг:

  1. Сияние (Siaivo) - 22 601 (голосов).
  2. Слово (Slovo) - 19 546.
  3. Гром (Homin) - 18 301.
  4. Арбуз (Kavun) - 16 978.
  5. Спрашивай (Pytai) - 15 214.
  6. Шипот (Shypit) – 11 228.
  7. Ядро (Yadro) – 8 635.
  8. Говерла (Hoverla) – 8 492.
  9. Звонка (Dzvinka) - 8 379.  
  10. Ищи (Shukai) - 6 716.

Авторы названий, занявших первые три места, получат смартфоны Samsung и аксессуары от "Киевстар". Участники, чьи варианты заняли места с 4 по 10, получат портативные колонки, брендированные ленты и подписки на сервис "Киевстар ТВ" на срок от 3 месяцев до 1 года.

Разработка национальной большой языковой модели ведется с июня прошлого года. Запуск системы в формате бета-тестирования намечен на конец весны 2026 года.

Ранее сообщалось, что Украина делает мощный шаг в области цифровых технологий. Цель – войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в мире. Главным инструментом для этого станет запуск национальной обширной языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных.

Татьяна Ковальчук