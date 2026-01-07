Украинский ИИ – это уже не фантастика: на каком этапе разработка национальной LLM и когда начнется тестирование

Украина делает мощный шаг в области цифровых технологий. Цель – войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в мире. Главным инструментом для этого станет запуск национальной обширной языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Кто создает украинский ИИ?

Разработка такой модели – это сверхсложный процесс, требующий огромных ресурсов. Поскольку во время войны государственные средства направлены на оборону, техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку, чтобы со временем передать готовый продукт государству.

"На протяжении этого времени проект прошел путь от концепции до внедрения конкретных технических решений. Сейчас команды переходят к ключевому этапу - масштабной подготовке данных и формированию стандартов качества будущей модели", - говорится в пресс-релизе "Киевстара".

В основе национальной системы лежит семейство моделей Gemma от Google – стратегического партнера Украины. Эти передовые технологии активно адаптируются под украинский язык и наш уникальный социокультурный контекст.

На каком этапе разработка?

Сейчас продолжается "большое обучение". Для того чтобы ИИ был умным, ему недостаточно просто знаний по интернету. Разработчики работают с терабайтами уникальных данных медиа, университетов и государственных органов.

Уже в январе 2026 проект будет иметь:

первую базу текстов для глубокой тренировки;

улучшенный токенизатор — инструмент, позволяющий модели обрабатывать украинский язык значительно быстрее конкурентов;

собственные бенчмарки – специальные тесты для проверки качества и этичности ИИ.

Качество разработки контролирует группа независимых экспертов. Они проверяют, насколько модель безопасна, не нарушает ли она этические нормы и насколько глубоко понимает национальные нюансы, часто пропускающие зарубежные аналоги.

Параллельно формируется юридическая рамка, обеспечивающая прозрачную и безопасную работу с данными, а также соблюдение требований законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Когда тестирование LLM?

График разработки четко распланирован:

Январь 2026 – начало большого голосования. Название для украинского искусственного интеллекта выберут сами граждане через приложение "Дія". Весна 2026 – запуск публичного бета-тестирования.

Ранее сообщалось, что первую национальную украинскую крупную языковую модель (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI, будут тренировать на модели Gemma от Google.