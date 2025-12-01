Запланована подія 2

Национальный ChatGPT в Украине будут тренироваться на модели Gemma от Google: что известно

Gemma
Украинскую LLM будут тренировать на модели Gemma от Google / Shutterstock

Первая национальная украинская крупная языковая модель (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI, будет тренироваться на модели Gemma от Google.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина планирует войти в топ-3 страны мира по уровню развития и внедрению искусственного интеллекта до 2030 года.

"Вместе с компанией "Киевстар" выбрали большую языковую модель, на которой предварительно научим национальную украинскую LLM. Ею станет Gemma 3 от Google", - отметил Федоров.

Он добавил, что ключевые преимущества Gemma:

  • оптимальный баланс производительности и ресурсов;
  • уже поддерживает украинский язык;
  • работает не только с текстом, но и с изображениями;
  • стала основой для лучших украиноязычных моделей.

Министр подчеркнул, что украинский LLM станет базой для стратегического развития ИИ в Украине.

"Ведь качество и безопасность наших государственных сервисов зависят от того, насколько качественным является LLM", - подчеркнул Федоров.

Министр сообщил, что следующим шагом предусмотрено "доучить" Gemma на уникальных украиноязычных текстах и протестировать качество модели через бенчмарки для построения государственных и бизнес-решений на базе искусственного интеллекта.

Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар", чтобы вместе разработать первый национальный украинский   большую языковую модель (LLM).

LLM станет фундаментом для новых ШИ-продуктов и стартапов внутри страны, а также будет способствовать притоку инвестиций и росту экономики.

Первую версию модели планируется представить до конца 2025 года.

"Киевстар" станет операционным исполнителем, который будет заниматься разработкой модели и полностью профинансирует ее.

Автор:
Светлана Манько