Google поможет Украине в цифровизации государственных услуг и создании дата-центров

Минэкономики
Фото: Минэкономики

Министерство экономики Украины и Google обсудили партнерство в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта, а также безопасности граждан и поддержки бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили:

  • Государственные сервисы.   Дальнейшее развитие государственной системы электронных разрешений "єДозвіл" — с модулем искусственного интеллекта для предварительной проверки документов в заявлении работает на базе технологии Gemma. Готовится единая цифровая экосистема рынка труда, в которой модуль ИИ поможет работодателям и соискателям в поиске, а государству – в аналитике рынка труда.
  • Безопасность граждан.   Возможность интеграции национальной платформы GRIT (государственный сервис предупреждений о минной опасности) с Google Maps и Waze для формирования безопасных маршрутов в деоккупированных регионах без раскрытия чувствительной информации.
  • Инфраструктура для вычислений.   Создание благоприятных условий для развития в Украине инфраструктуры искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (AI/HPC), в частности, путем привлечения инвестиций в генерирующие мощности (атомная энергетика, малые модульные реакторы, возобновляемые источники с хранением) и развитие дата-центров.
  • Обучение бизнесу.   Совместные программы по цифровым и предпринимательским навыкам для малого и среднего бизнеса, с фокусом на ветеранов, внутренне перемещенных лиц и женщин-предпринимателей (старт - октябрь 2025).
  • Агротехнология.   Использование инструментов искусственного интеллекта для оптимизации орошения как направления повышения плодородия почв и продовольственной безопасности.

В Минэкономики подчеркивают, что искусственный интеллект и новые технологии меняют экономику быстрее, чем любые предыдущие инновации.

В ведомстве напомнили, что в Украине заработала первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "єДозвіл".

Отметим, что проект "Мрия" получит от технологического гиганта Google $1,5 миллиона на развитие цифрового образования. Это партнерство открывает новые возможности для украинских школьников, родителей и учителей.

Напомним, компания Google за последние три года предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов.

Автор:
Светлана Манько