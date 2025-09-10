Запланована подія 2

Google предоставил Украине $45 млн финансовой помощи: что известно о сотрудничестве

Виталий Кличко, представители Google, Аннет Кробер-Риль
Кличко встретился с представителями Google. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Технологический гигант Google за последние три года предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

10 сентября он встретился в столичной мэрии с представителями компании во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль.

Кличко отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом обновлении.

Во время встречи киевские власти и представители американской корпорации обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, обозначению укрытий на Google- картах, а также использованию разработок Google в сфере искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства.

Кличко отметил, что столичная власть заинтересована в дальнейшем двустороннем сотрудничестве Киева с компанией Google и будет развивать такое сотрудничество. Он подчеркнул, что ИИ может способствовать расширению и усовершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян.

Команда Google , со своей стороны, отметила достижения украинской столицы в сфере цифровизации городских сервисов, в частности, государственного приложения "Киев Цифровой", предоставляющего доступ к различным услугам жителям города .

Напомним, правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.

Автор:
Татьяна Ковальчук