Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,83

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 600 дронов и ракет: РФ ударила по портовой инфраструктуре Украины и гражданскому судну

РФ ударила по портовой инфраструктуре
РФ ударила по портовой инфраструктуре / Минрозвития общин и территорий

В ночь на 25 апреля российские войска продолжили атаки на портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АМПУ и сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

В результате атаки беспилотников повреждены складские площадки и административные здания портовой инфраструктуры. В производственных и диспетчерских помещениях выбиты окна. По предварительным данным, возгораний не произошло.

Отдельно при выходе из порта было атаковано гражданское судно, работавшее на перевалке контейнерных грузов. На борту возник пожар, который экипаж оперативно ликвидировал своими силами. Люди не пострадали, судно сохранило мореходное состояние и продолжило движение в порт назначения.

Также ночью Россия нанесла удары по другим регионам Украины. В Днепре ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, ранения получили 18 человек, в том числе дети. На месте работают спасательные и коммунальные службы.

В Харьковской области пострадали два человека, среди них ребенок. Повреждены жилые дома и транспортная инфраструктура.

В Одесской области, кроме портовых объектов, враг ударил и по гражданской инфраструктуре. Известно о двух пострадавших.

В общей сложности во время ночной атаки Россия применила более 600 дронов и ракет. Украинские власти назвали это очередным актом террора против гражданского населения и критической инфраструктуры страны.

Напомним, в середине апреля Россия атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего повреждены склады, транспорт и объекты логистики. Пострадал водитель грузовика, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Автор:
Татьяна Гойденко