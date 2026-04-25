Более 600 дронов и ракет: РФ ударила по портовой инфраструктуре Украины и гражданскому судну

В ночь на 25 апреля российские войска продолжили атаки на портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АМПУ и сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

В результате атаки беспилотников повреждены складские площадки и административные здания портовой инфраструктуры. В производственных и диспетчерских помещениях выбиты окна. По предварительным данным, возгораний не произошло.

Отдельно при выходе из порта было атаковано гражданское судно, работавшее на перевалке контейнерных грузов. На борту возник пожар, который экипаж оперативно ликвидировал своими силами. Люди не пострадали, судно сохранило мореходное состояние и продолжило движение в порт назначения.

Также ночью Россия нанесла удары по другим регионам Украины. В Днепре ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, ранения получили 18 человек, в том числе дети. На месте работают спасательные и коммунальные службы.

В Харьковской области пострадали два человека, среди них ребенок. Повреждены жилые дома и транспортная инфраструктура.

В Одесской области, кроме портовых объектов, враг ударил и по гражданской инфраструктуре. Известно о двух пострадавших.

В общей сложности во время ночной атаки Россия применила более 600 дронов и ракет. Украинские власти назвали это очередным актом террора против гражданского населения и критической инфраструктуры страны.

Напомним, в середине апреля Россия атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего повреждены склады, транспорт и объекты логистики. Пострадал водитель грузовика, ему оказали медицинскую помощь на месте.