После пяти лет простоя: в Украине восстановили дорожный проект за свыше 10 млрд грн

В Днепропетровской области возобновили работы на 30-километровом участке трассы Н-31 Днепр – Решетиловка, которую называют первым украинским хайвеем. Проект стоимостью 10,6 млрд. грн. был фактически заморожен с начала полномасштабной войны, однако теперь получил новое финансирование и перспективу частичного открытия движения уже к концу 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании "Автомагистраль-Юг".

Возобновлено строительство трассы Н-31

В Днепропетровской области возобновили строительство второй очереди трассы Н-31 "Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка", работы на которой были фактически заморожены в течение последних пяти лет.

В компании отмечают, что Днепр остается одним из ключевых логистических центров страны и восточным форпостом украинского сопротивления российской агрессии, поэтому качественное и быстрое транспортное сообщение со столицей имеет стратегическое значение.

В 2022 году было открыто движение по первому участку новой трассы Н-31 в пределах Днепропетровской области. Эта дорога первой категории была построена по современным международным стандартам, однако реализация только первой очереди не позволила полностью решить транспортные проблемы региона.

Речь идет о 30-километровом участке от канала Днепр – Донбасс до границы с Полтавской областью. Из-за остановки строительства транспорт и дальше вынужден пользоваться старой узкой дорогой, которая проходит через населенные пункты и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Интенсивное движение грузового транспорта ускоряет разрушение дорожного покрытия и создает дополнительные риски и неудобства для местных жителей. Старая дорога давно нуждается в капитальном ремонте.

До приостановки работ в 2021 году на второй очереди строительства был выполнен значительный объем работ:

снят растительный слой почвы;

устроены выемки глубиной до 12 метров;

отсыпано более 1,4 млн кубометров насыпей;

смонтировано 27 из 28 водопропускных железобетонных труб разных диаметров;

на 90% построено три монолитных путепровода;

полностью построен монолитный путепровод туннельного типа для проезда сельскохозяйственной техники, другие находятся на стадии бетонирования опорных стен;

смонтированы четыре металлических гофрированных путепровода;

обустроены опоры 600-метровой эстакады;

устроено 6,9 км слоев основания дороги, а также 5,2 км нижних и средних слоев асфальтобетонного покрытия.

В компании считают, что, учитывая высокую степень готовности объекта, существует возможность частично открыть движение второй очередью трассы уже к концу текущего года, хотя и с определенными ограничениями.

В настоящее время строительные работы уже возобновлены. На объекте выполняются:

отсыпка земляного полотна и планировка шлакового щебня с применением техники с автоматизированной системой управления;

достройка одного из монолитных тоннелей для обеспечения сообщения между местными населенными пунктами;

гидроизоляция железобетонных труб системы водоотвода;

установка бортового камня на участках, где уже устроено асфальтобетонное покрытие.

Восстановление работ по трассе Н-31 должно улучшить транспортное сообщение между Днепром и центральными регионами Украины, снизить нагрузку на местные дороги и повысить эффективность логистических маршрутов.

О проекте

Проект строительства новой скоростной трассы Н-31 на участке от канала Днепр – Донбасс до административной границы с Полтавской областью предполагает создание современной транспортной инфраструктуры европейского уровня.

В рамках реализации проекта запланировано:

строительство 14 искусственных сооружений, включая проезды для сельскохозяйственной техники, монолитные тоннели для сообщения местных населенных пунктов, двухуровневые транспортные развязки и путепроводы;

перенос существующих инженерных коммуникаций;

устройство двух слоев основания дорожного покрытия из шлакового щебня;

устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси;

устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом;

укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия;

строительство очистных сооружений для очистки сточных вод с поверхности автомобильной дороги;

обустройство дождевой канализации;

установка информационных табло и автоматических метеостанций;

монтаж систем освещения на транспортных развязках;

обустройство съездов и примыканий;

установка барьерного ограждения;

монтаж дорожных знаков;

нанесение дорожной разметки;

благоустройство и озеленение прилегающих территорий с высадкой 5,5 тысяч деревьев;

установка систем Weight in Motion для автоматического взвешивания транспорта в движении по обе стороны дороги;

монтаж шумозащитных экранов

Для строительства дорожной одежды планируется использовать около 500 тысяч тонн шлаков, произведенных металлургическими предприятиями Днепропетровской области, что позволит эффективно применить местные промышленные ресурсы.

Самым сложным инженерным элементом проекта станет строительство почти 600-метровой эстакады через извилистый участок реки Ориль в пределах заповедной территории. Именно этот объект считается одним из самых масштабных и технически сложных этапов реализации всей трассы.

Напомним, к 1 июня в Украине планируется завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования. В общей сложности дорожники должны обновить около 10 млн квадратных метров покрытия.