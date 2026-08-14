ИИ для кода и автоматизации бизнеса: Google выпустила Gemini 3.7 Flash

Компания Alphabet выпустила модель искусственного интеллекта Gemini 3.7 Flash, предназначенную для написания программного кода и автоматизации многошаговых бизнес-процессов. В то же время, разработчик не предоставил информации о сроках выхода ожидаемой флагманской модели Gemini 3.5 Pro.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Новая модель позиционируется как доступное решение для компаний, разрабатывающих автономных ИИ-агентов, способных планировать задачи, использовать внешний софт и выполнять рабочие цепочки с минимальным привлечением человека.

Возможности, ценообразование и доступность

Gemini 3.7 Flash появилась через три недели после релиза версии 3.6 Flash и показала существенный прогресс в настройке кода, устранении ошибок и генерации готовых программных решений:

Тарифы: для стимулирования спроса Google установила стартовую цену на уровне 75 центов за 1 млн. входных токенов и $3,75 за 1 млн. выходных токенов к концу 2026 года, что вдвое дешевле по сравнению с базовой стоимостью предшественника.

Интеграция: модель сразу интегрировали в сервис Gemini Spark для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra в более чем 160 странах.

Контекст и кадровые изменения

Релиз проходит на фоне обострения конкуренции с OpenAI и Anthropic. Сооснователь Google Сергей Брин ранее призвал инженеров сфокусироваться именно на развитии линейки Gemini для сокращения отставания.

Кроме того, в подразделении Google DeepMind произошла масштабная реорганизация: Демис Хассабис уступил операционное руководство своему заместителю Кораю Кавукджуоглу, а двое технических соруководителей проекта Gemini ушли из компании для создания собственного стартапа.

Напомним, ранее Google выпустил ИИ Gemini для управления работами. Модель Gemini Robotics 2 позволяет человекоподобным машинам координировать движения всего тела, включая ходьбу, приседания и взаимодействие с окружающими предметами.