Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,74

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ИИ для кода и автоматизации бизнеса: Google выпустила Gemini 3.7 Flash

Google Gemini
Google выпустила Gemini 3.7 Flash

Компания Alphabet выпустила модель искусственного интеллекта Gemini 3.7 Flash, предназначенную для написания программного кода и автоматизации многошаговых бизнес-процессов. В то же время, разработчик не предоставил информации о сроках выхода ожидаемой флагманской модели Gemini 3.5 Pro.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Новая модель позиционируется как доступное решение для компаний, разрабатывающих автономных ИИ-агентов, способных планировать задачи, использовать внешний софт и выполнять рабочие цепочки с минимальным привлечением человека.

Возможности, ценообразование и доступность

Gemini 3.7 Flash появилась через три недели после релиза версии 3.6 Flash и показала существенный прогресс в настройке кода, устранении ошибок и генерации готовых программных решений:

  • Тарифы: для стимулирования спроса Google установила стартовую цену на уровне 75 центов за 1 млн. входных токенов и $3,75 за 1 млн. выходных токенов к концу 2026 года, что вдвое дешевле по сравнению с базовой стоимостью предшественника.
  • Интеграция: модель сразу интегрировали в сервис Gemini Spark для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra в более чем 160 странах.

Контекст и кадровые изменения

Релиз проходит на фоне обострения конкуренции с OpenAI и Anthropic. Сооснователь Google Сергей Брин ранее призвал инженеров сфокусироваться именно на развитии линейки Gemini для сокращения отставания.

Кроме того, в подразделении Google DeepMind произошла масштабная реорганизация: Демис Хассабис уступил операционное руководство своему заместителю Кораю Кавукджуоглу, а двое технических соруководителей проекта Gemini ушли из компании для создания собственного стартапа.

Напомним, ранее Google выпустил ИИ Gemini для управления работами. Модель Gemini Robotics 2 позволяет человекоподобным машинам координировать движения всего тела, включая ходьбу, приседания и взаимодействие с окружающими предметами.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности