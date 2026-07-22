Google обновил легкие модели Gemini, но отложил флагманский релиз 3.5 Pro

Компания Google представила тройку новых, доступных версий своей модели искусственного интеллекта Gemini. В то же время, разработчик не предоставил новых сроков выхода флагманской версии Pro, релиз которой уже задерживается на несколько недель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Обновленная линейка включает модели Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite, предназначенные для задач, не требующих новейших технологий. Также компания представила специализированный вариант Gemini 3.5 Flash Cyber, разработанный для нужд кибербезопасности.

Задержка флагмана и конкуренция на рынке

Основное внимание рынка остается прикованным к топовой версии Gemini 3.5 Pro. Она должна стать показателем того, способна ли лаборатория Google DeepMind удерживать темпы в конкуренции с Anthropic и OpenAI.

Первоначально выход Gemini 3.5 Pro планировался на июнь, однако релиз затягивается. По имеющимся данным, задержка связана с тем, что модель пока не достигает внутренних целей компании, в частности, в области написания кода, которая является одной из самых прибыльных для корпоративного ИИ.

В то же время в компании отмечают финансовую выгодность своих решений. По оценкам Google, переход на модели Gemini может сэкономить предприятиям более 1 млрд. долларов в год. В частности, новая Gemini 3.5 Flash Cyber позиционируется как экономическая альтернатива большим и дорогим моделям для кибербезопасности.

По поводу будущего флагмана, в Google заверили, что Gemini 3.5 Pro сейчас проходит тестирование с партнерами и появится в скором времени. Кроме того, компания уже приступила к тренировкам следующего поколения — Gemini 4.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Alphabet Inc. выросли на фоне сообщений о разработке собственного серверного чипа, призванного оптимизировать работу модели искусственного интеллекта Gemini.