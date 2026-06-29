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Google ограничил доступ Meta к искусственному интеллекту Gemini

Google
Google ограничил доступ Meta к искусственному интеллекту Gemini / Depositphotos

Компания Google запретила Meta покупать дополнительные мощности для искусственного интеллекта Gemini. Мировой спрос на технологии стал столь велик, что у Google просто закончились свободные серверы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Ограничения действуют еще с марта 2026 г. и уже приостановили несколько внутренних проектов Meta. Руководство компании даже попросило сотрудников экономить ресурсы ИИ во время работы.

Meta использовала технологии Google для борьбы с мошенниками, удаления вредных постов и настройки рекламы, ведь система Gemini работала лучше собственных разработок компании Марка Цукерберга.

Этот случай показал главную проблему рынка, что даже самые богатые ИТ-гиганты мира страдают дефицитом микросхем и дата-центров. Чтобы найти свободные компьютеры, Google в начале месяца заключил соглашение с компанией SpaceX Илона Маска – за аренду оборудования гигант будет платить по 920 миллионов долларов в месяц.

Как Meta планирует выходить из кризиса

Чтобы снизить зависимость от конкурентов, компания Марка Цукерберга уже делает решительные шаги:

  • Собственная модель: Meta начала активно переходить на свою новую модель под названием Muse Spark, которая должна составить прямую конкуренцию Gemini во внутренних рабочих процессах.
  • Гигантские инвестиции: поскольку у Meta нет собственного облачного бизнеса (как Google или Amazon), она вынуждена строить инфраструктуру с нуля. Компания планирует инвестировать рекордные 600 миллиардов долларов в строительство новых дата-центров на территории США к 2028 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta заключила новые соглашения с Crusoe для масштабного расширения мощностей ИИ. Техногигант подписал контракты с девелопером дата-центров Crusoe на закупку дополнительных вычислительных ресурсов, усиливающих технологическую инфраструктуру компании для ее ИИ-проектов.

Автор:
Максим Кольц