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НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках

НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках
НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках

Национальный банк отменил переходное послабление, позволяющее страховщикам во время военного положения учитывать как приемлемые активы средства в банках-резидентах, не выполняющих отдельные пруденциальные нормативы. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

После вступления в силу изменений страховые компании должны самостоятельно проверять, выполняют ли банки-резиденты установленные пруденциальные нормативы. Для этого они должны использовать информацию, которую банки обязаны публиковать в соответствии с требованиями НБУ.

Ранее действовала переходная норма, позволявшая страховщикам во время военного положения и в течение года после его завершения включать в приемлемые активы в банках, которые нарушали нормативы, если НБУ не применял к ним мер влияния.

В регуляторе объяснили отмену этого ослабления изменением подходов к применению мер влияния к банкам в период военного положения.

Кроме того, НБУ уточнил критерии, по которым ценные бумаги могут включаться в приемлемые активы страховщика, а также отдельные положения формулы расчета капитала платежеспособности.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ №87 от 7 августа 2026 года.

Напомним, последний раз Нацбанк обновлял требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко

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