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НБУ обновил требования к обеспечению платежеспособности страховщиков

Изменения введены в соответствии с новым законом.
Регулятор уточнил подходы к активам и резервам, учитывая военное положение.

Нацбанк обновил требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков. Изменения внедрены в соответствии с новым Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и для урегулирования актуальных вопросов, возникших в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие основные изменения

Обновленные требования Национального банка предусматривают:

  • Возможность учета в составе приемлемых активов технических резервов по договорам исходного перестрахования покрывающим военные и политические риски. Эти договоры должны быть заключены с нерезидентами – юридическими лицами, где среди участников есть иностранное государство.
  • Уточнение об условиях реструктуризации государственного долга Украины, которое предусматривает замену существующих облигаций внешних государственных займов (ОЗГП) на новый пакет ОЗГП для их включения в сумму приемлемых активов страховщиков.
  • Учет средств базовых и дополнительных гарантийных взносов в централизованные страховые резервные фонды Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в составе приемлемых активов для покрытия технических резервов страховщиков.

Положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины и вступает в силу 4 января 2025 года.

Напомним, Национальный банк улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.

Добавим, НБУ аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления. НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за исполнения страхового портфеля. Также согласован соответствующий план выхода компании с рынка.

Автор:
Ольга Опенько