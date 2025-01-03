НБУ обновил требования к обеспечению платежеспособности страховщиков

Нацбанк обновил требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков. Изменения внедрены в соответствии с новым Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и для урегулирования актуальных вопросов, возникших в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие основные изменения

Обновленные требования Национального банка предусматривают:

Возможность учета в составе приемлемых активов технических резервов по договорам исходного перестрахования покрывающим военные и политические риски. Эти договоры должны быть заключены с нерезидентами – юридическими лицами, где среди участников есть иностранное государство.

Уточнение об условиях реструктуризации государственного долга Украины, которое предусматривает замену существующих облигаций внешних государственных займов (ОЗГП) на новый пакет ОЗГП для их включения в сумму приемлемых активов страховщиков.

Учет средств базовых и дополнительных гарантийных взносов в централизованные страховые резервные фонды Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в составе приемлемых активов для покрытия технических резервов страховщиков.

Положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины и вступает в силу 4 января 2025 года.

Напомним, Национальный банк улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.

Добавим, НБУ аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления. НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за исполнения страхового портфеля. Также согласован соответствующий план выхода компании с рынка.