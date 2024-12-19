Страховые выплаты по "автогражданке" возрастут до 500 тыс. грн

С начала 2025 года страховые суммы или лимиты ответственности по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств увеличатся. В частности, максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут с 320 тыс. грн до 500 тыс. грн.

Об этом сообщил генеральный директор Моторно страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк, передает Укринформ.

С 1 января вступает в силу обновленный Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Закон предусматривает увеличение страховых выплат.

Как изменятся суммы выплат

Сейчас максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 320 тысяч гривен, а за поврежденное имущество — 160 тысяч.

Со следующего года эти суммы возрастут до 500 тысяч и 250 тысяч гривен соответственно.

В дальнейшем закон предусматривает поэтапное повышение страховых сумм, постепенно приближая их к европейским стандартам ответственности, подчеркнул Берназюк.

Этот процесс, по словам Берназюка, напрямую зависит от прогресса Украины в направлении евроинтеграции, поэтому темпы увеличения лимитов будут определяться скоростью присоединения к ЕС.

Например, с 2026 года лимиты выплат за вред здоровью возрастут до 1 миллиона гривен на одного пострадавшего и до 20 миллионов гривен на всех пострадавших в одном ДТП, а имущественные возмещения — до 2 миллионов гривен в случае. Однако эти изменения станут возможны только после завершения военного положения.

"После вступления Украины в ЕС лимиты повысятся до 10 миллионов гривен на человека и до 50 миллионов гривен на событие, а лимиты за имущественный ущерб — до 10 миллионов гривен", — рассказал руководитель МТСБУ.

О стоимости страховых полисов

Барназюк отмечает, что стоимость страховых полисов тоже возрастет. В настоящее время ценообразование регулируется государством через установление коэффициентов и критериев, которые должны учитываться страховыми компаниями. Однако с 1 января эти ограничения отменят и компании смогут самостоятельно определять цены на полисы "автогражданки" и "Зеленой карты" (международной системы страхования ответственности водителей).

По прогнозам Берназюка, цена "автогражданки" может вырасти на 50-70%.

Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года он упал почти на треть.

Верховная Рада приняла закон о детенизации рынка торговли подержанными авто.