Рада приняла закон о детенизации рынка торговли подержанными авто

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9083 по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, состоящими на учете в ГСЦ МВД.

Об этом говорится в карточке документа.

Как объяснил инициатор законопроекта – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, этот законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто.

По его словам, чрезмерные и неэффективные бюрократические процедуры препятствуют работе белого рынка.

"Именно таким архаизмом является требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок", — говорится в его сообщении.

Также глава комитета добавил, что "отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для последующей перепродажи - станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, по которым бюджет недополучает налоги".

Народный депутат Ярослав Железняк, в свою очередь, объяснил, что принятый законопроект предлагает предоставить возможность хозяйствующим субъектам, занимающимся оптовой и розничной торговлей автотранспорта, выкупать и реализовывать транспортные средства как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК.

Таким образом, согласно пояснительной записке к законопроекту, продавцы подержанных автомобилей будут освобождены от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные специальным субъектом как товар для их последующей продажи конечным потребителям. Вместо этого нардепы предложили регистрировать машину на конечного потребителя.

Отметим, что в ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года он упал почти на треть.