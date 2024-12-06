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Продажи подержанных авто упали на треть: самые популярные модели
В ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года он упал почти на треть.
По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Дальше идут:
- дизельные – 26%;
- электромобили – 20%;
- гибриды и авто с ГБО – по 4%.
В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП — 10 самых популярных моделей ноября:
1.Volkswagen Golf – 873 ед.;
2. Renault Megane – 609 ед.;
3. Skoda Octavia – 520 ед.;
4. Volkswagen Passat – 419 ед.;
5. Volkswagen Tiguan – 399 ед.;
6. Nissan Leaf – 384 ед.;
7. Audi Q5 – 376 ед.;
8. Tesla Model 3 – 301 ед.;
9. Tesla Model Y – 298 ед.;
10. Nissan Rogue – 293 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — подытожили в "Укравтопроме".
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.
В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.