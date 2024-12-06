Продажи подержанных авто упали на треть: самые популярные модели

В ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года он упал почти на треть.

По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

дизельные – 26%;

электромобили – 20%;

гибриды и авто с ГБО – по 4%.

В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП — 10 самых популярных моделей ноября:

1.Volkswagen Golf – 873 ед.;

2. Renault Megane – 609 ед.;

3. Skoda Octavia – 520 ед.;

4. Volkswagen Passat – 419 ед.;

5. Volkswagen Tiguan – 399 ед.;

6. Nissan Leaf – 384 ед.;

7. Audi Q5 – 376 ед.;

8. Tesla Model 3 – 301 ед.;

9. Tesla Model Y – 298 ед.;

10. Nissan Rogue – 293 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — подытожили в "Укравтопроме".

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.