С начала года в Украину завезли легковых авто почти на $3,3 млрд: из каких стран больше всего

По данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих авто составила $3 млрд 276 млн, что на 14% больше, чем в прошлом.

Как сообщают в "Укравтопроме", крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

1. Германия – 47527 ед.;

2. США – 37367 ед.;

3. Китай – 28653 ед.;

4. Япония – 24065 ед.;

5. Франция – 12565 ед.;

6.Корея – 12497 ед.;

7. Чехия – 10501 ед.;

8. Словакия – 10361 ед.;

9. Великобритания – 10151 ед.;

10. Мексика – 10066 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составлял почти 66%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн.