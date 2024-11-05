Бензиновые, дизельные или с ГБО: какие автомобили выбирали украинцы в октябре

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Аналитики отмечают, что самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями – им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых авто. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%.

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 26,3%, в прошлом году им принадлежало 20,4% рынка новых авто.

Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

Электромобили охватили 16,6% против 14,8% октября прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Самые популярные модели авто по сегментам

В "Укравтопроме" сообщают, что лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Renault Duster;

Дизельные – Renault Duster;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Электро – Honda M-NV;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Также отметим, что с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Фото: ua.depositphotos.com