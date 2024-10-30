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Названы самые дорогие в мире авто: какая стоимость
На сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена – более $30 млн.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Там напоминают, что в 2009 году Bugatti Veyron являлся одним из первых автомобилей, цена которого составила миллион долларов. Но в последние годы мир экзотических автомобилей кардинально изменился.
По данным "Укравтопрома", в ТОП-10 самых дорогих в мире авто в этом году попали:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;
2. Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;
3. Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;
4. Bugatti La Voiture Noire – $16 млн;
5. Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;
6. Bugatti Centodieci – $9 млн;
7. Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;
8. Pagani Codalunga – $7,4 млн;
9. Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;
10. Bugatti Divo – $5,8 млн.
Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.
Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .
Напомним, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.