Названы самые дорогие в мире авто: какая стоимость

На сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена – более $30 млн.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там напоминают, что в 2009 году Bugatti Veyron являлся одним из первых автомобилей, цена которого составила миллион долларов. Но в последние годы мир экзотических автомобилей кардинально изменился.

По данным "Укравтопрома", в ТОП-10 самых дорогих в мире авто в этом году попали:

1. Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;

2. Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;

3. Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;

4. Bugatti La Voiture Noire – $16 млн;

5. Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;

6. Bugatti Centodieci – $9 млн;

7. Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;

8. Pagani Codalunga – $7,4 млн;

9. Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;

10. Bugatti Divo – $5,8 млн.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

Напомним, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.