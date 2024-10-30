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Названо найдорожчі у світі авто: яка вартість
На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Там нагадують, що у 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився.
За даними "Укравтопрому", до ТОП-10 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
1. Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;
2. Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;
3. Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;
4. Bugatti La Voiture Noire - $16 млн;
5. Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;
6. Bugatti Centodieci – $9 млн;
7. Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;
8. Pagani Codalunga – $7,4 млн;
9. Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;
10. Bugatti Divo – $5,8 млн.
Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.
Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.
Нагадаємо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.