Названо найдорожчі у світі авто: яка вартість

На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там нагадують, що у 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився.

За даними "Укравтопрому", до ТОП-10 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили:

1. Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;

2. Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;

3. Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;

4. Bugatti La Voiture Noire - $16 млн;

5. Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;

6. Bugatti Centodieci – $9 млн;

7. Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;

8. Pagani Codalunga – $7,4 млн;

9. Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;

10. Bugatti Divo – $5,8 млн.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Нагадаємо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.