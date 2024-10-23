Українці витратили 93 млрд грн на нові авто з початку року: які марки обирають

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найпопулярніші марки

За даними аналітиків, найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota – майже 14 млрд грн.

Преміальні німецькі марки BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. Так, на нові BMW було витрачено 12,3 млрд. грн., а на "мерседеси" – 6,9 млрд грн.

На четвертому місці Volkswagen з показником – 6,6 млрд грн.

Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.

Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.