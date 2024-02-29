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Названо бренди авто, які найчастіше обирають заможні українці
У минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.
Про це повідомляє "Укравтопрм".
Зазначається, що найпопулярнішими брендами, моделі яких представлені в цьому списку, були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.
"Ці чотири бренди охопили 86% первісних продажів розкішних авто", - підкреслили в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
А титул бестселера серед них дістався автомобілю Lexus LX 500d.
Автомобілі, що підпадають під "податок на розкіш" у 2024 році
Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.
Всього 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
Нагадаємо, сума податку – становить 25 тис. грн.
Сплатити його необхідно:
- фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення;
- юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.
Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.