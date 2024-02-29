Названо бренди авто, які найчастіше обирають заможні українці

У минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Про це повідомляє "Укравтопрм".

Зазначається, що найпопулярнішими брендами, моделі яких представлені в цьому списку, були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

"Ці чотири бренди охопили 86% первісних продажів розкішних авто", - підкреслили в "Укравтопромі".

А титул бестселера серед них дістався автомобілю Lexus LX 500d.

Автомобілі, що підпадають під "податок на розкіш" у 2024 році

Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Всього 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Нагадаємо, сума податку – становить 25 тис. грн.

Сплатити його необхідно:

фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.

Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.