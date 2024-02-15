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Найчастіше електромобілі купують на Київщині та Львівщині: найпопулярніші моделі
У січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електроавто продемонстрували:
1. місто Київ – 483 од. (63% вживані);Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2. Львівська область – 448 од. (85% вживані);
3. Дніпропетровська обл. – 320 од. (67% вживані);
4. Київська обл. – 227 од. (66% вживані);
5. Одеська обл. – 207 од (67% вживані).
"В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках, крім Одещини, залишається VOLKSWAGEN ID.4. Мешканці Одеської обл. частіше купували TOYOTA bZ4X", - зауважують в "Укравтопромі.
Там додають, що в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто TESLA Model 3 стала найпопулярнішою у Києві та області і на Дніпропетровщині, а NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській обл.
Ринок електромобілів в Україні
У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.
Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.