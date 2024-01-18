Де в Україні найчастіше купують електромобілі: найпопулярніші моделі

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1. Львівська область – 5130 од. (91% вживані);

2. місто Київ – 4897 од. (64% вживані);

3. Дніпропетровська обл. – 3078 од. (76% вживані);

4. Київська обл. – 2700 од. (68% вживані);

5. Вінницька обл. – 2289 од (89% вживані).

Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих регіональних ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

Що стосується сегменту ввезених з-за кордону вживаних авто, то найпопулярнішими були NISSAN Leaf – на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а TESLA Model 3 – у Києві та Київській області.

Ринок електромобілів в Україні

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.