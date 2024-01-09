Український ринок електромобілів зріс майже втричі за рік: ТОП-5 моделей

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості легкових – понад 4,5 тис. та 78 комерційних.

"Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових - понад 36,8 тис. од, комерційних - 770 од", - підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

"Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%", - зауважують в "Укравтопромі".

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у 2023 році

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 2655 од.;

2. DONG FENG/ Honda M-NV - 559 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 - 491 од.;

4. HONDA eNS1 - 327 од.;

5. BYD Song - 189 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

1. NISSAN Leaf - 5190 од.;

2. TESLA Model 3 - 3282 од.;

3. VOLKSWAGEN e-Golf - 3273 од.;

4. TESLA Model Y - 2171 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 - 1740 од.

Де в Україні найчастіше купують електромобілі

Зауважимо, що в листопаді 2023 року український автопарк поповнився рекордною кількістю електромобілів - 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з листопадом 2022 року, попит на електромобілі виріс майже утричі.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська, Дніпропетровська, Київська, Вінницька області та місто Київ.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.