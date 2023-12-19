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Електромобілі якого кольору найпопулярніші серед українців
З початку року український парк електромобілів поповнили 33 тис. авто. З них 6,6 тис. нових машин та 26,4 імпортованих авто з пробігом.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найпопулярніші кольори нових авто
Зазначається, що найпопулярнішим кольором нового електромобіля за цей період був білий.
"Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору", - підкреслюють в "Укравтопром".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що другим за популярністю став сірий колір – 29%.
На третьому місці синій – авто даного кольору придбали 15% українців.
Також у п’ятірку найулюбленіших кольорів увійшли чорний (7%) та зелений (2%).
"Якщо безперечним лідером серед нових електромобілів пофарбованих у білий, сірий та синій кольори став VOLKSWAGEN ID.4, то першість серед чорних та зелених у MERCEDES-BENZ EQS SUV та Honda M-NV відповідно", - зауважують в "Укравтопромі".
Палітра кольорів вживаних авто
В частині вживаних електромобілів, які в цьому році перейшли на українську реєстрацію найбільшим попитом користувались такі кольори:
- білий (32%);
- сірий (29%);
- чорний (19%);
- синій (12%);
- червоний (5%).
В цих забарвленнях найбільш численним автомобілем виявився NISSAN Leaf.
Ринок електромобілів в Україні
Зауважимо, у листопаді 2023 року український автопарк поповнили 4,3 тисяч авто на електротязі (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі.
Як зазначають в "Укравтопром", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем залишається VOLKSWAGEN ID.4
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська область та місто Київ.