- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Де в Україні найчастіше купують електромобілі
У листопаді 2023 року український автопарк поповнили 4,3 тисяч авто на електротязі (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
1. Львівська область – 603 од. (89% вживані);Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2. місто Київ – 561 од. (67% вживані);
3. Дніпропетровська обл. – 315 од. (72% вживані);
4. Київська обл. – 312 од. (68% вживані);
5. Вінницька обл. – 245 од (87% вживані).
Найпопулярніші електромобілі на українському ринку
Як зазначають в "Укравтопром", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем залишається VOLKSWAGEN ID.4
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- VOLKSWAGEN e-Golf - на Львівщині;
- TESLA Model 3 – у Києві та області;
- TESLA Model Y - на Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – у Вінницькій обл.
Нагадаємо, у листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто.
В той же час, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді вони охопили 45% продажів нових авто.