Де в Україні найчастіше купують електромобілі

У листопаді 2023 року український автопарк поповнили 4,3 тисяч авто на електротязі (BEV). Порівняно з листопадом минулого року, попит на електромобілі виріс майже утричі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

1. Львівська область – 603 од. (89% вживані);

2. місто Київ – 561 од. (67% вживані);

3. Дніпропетровська обл. – 315 од. (72% вживані);

4. Київська обл. – 312 од. (68% вживані);

5. Вінницька обл. – 245 од (87% вживані).

Найпопулярніші електромобілі на українському ринку

Як зазначають в "Укравтопром", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем залишається VOLKSWAGEN ID.4

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

VOLKSWAGEN e-Golf - на Львівщині;

TESLA Model 3 – у Києві та області;

TESLA Model Y - на Дніпропетровщині;

NISSAN Leaf – у Вінницькій обл.

Нагадаємо, у листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто.

В той же час, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді вони охопили 45% продажів нових авто.