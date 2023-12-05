Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці

Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%.

Водночас на 0,5 відсоткового пункта зменшився сегмент гібридів – до 18,5%.

Частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%.

Натомість сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше 1 відсотка ринку.

За даними "Укравтопром", лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – RENAULT Duster;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – NISSAN Qashqai;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо, у листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається TOYOTA. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com