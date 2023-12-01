Які нові авто українці купували у листопаді: найпопулярніші марки

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді продемонстрував активну динаміку, з кількістю проданих авто близько 5,4 тис. одиниць. У порівнянні з жовтнем, реєстрації нових легковиків впали на 6%. Водночас, у порівнянні з листопадом 2022 року, ринок збільшився на 74%.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Ймовірно, це пов'язано з блокуванням кордону польськими перевізниками, що призвело до збільшення строків доставки автомобілів в Україну та відповідно спричинило затримки у споживачів.

Найпопулярніші авто листопада

Лідерство серед марок вже кілька місяців поспіль утримує TOYOTA – 854 нових авто. Протягом місяця продажі нових Тойот скоротилися на 8% порівняно з жовтнем поточного року, але зросли на 22% в порівнянні з листопадом 2022 року.

На другому місці знаходиться SKODA із 517 проданими автомобілями (зростання на 8% у порівнянні з жовтнем та 90% у порівнянні з листопадом 2022 року). Третю позицію займає VOLKSWAGEN – 476 од. (-17%; +266%).

У ТОП-10 також увійшли:

RENAULT - 383 од.;

NISSAN - 309 од.;

BMW - 253 од.;

MERCEDES-BENZ - 222 од.;

MAZDA - 189 од.;

SUZUKI - 180 од.;

CITROEN - 178 од.

RENAULT Duster отримав титул бестселера місяця. Протягом місяця було зареєстровано 355 авто цієї моделі.

Загалом протягом 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових автомобілів, що на 61% більше, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Додамо, що в Україні зростає попит і на нові вантажівки. З початку року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнився 9,1 тисячею нових машин, що на 67% більше в порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Титул бестселера місяця отримав RENAULT Duster.