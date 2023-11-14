Китай встановив новий рекорд продажів електромобілів

За даними дослідницької компанії Rho Motion, продажі електромобілів у всьому світі продовжують зростати, а Китай повідомив про рекордні місячні продажі в жовтні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що продажі електромобілів у Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, у вересні зросли на 29% з початку року. За той самий період світовий ринок електромобілів зріс на 34%.

У 2022 році Китай припинив 11-річну схему субсидування купівлі електромобілів, але деякі місцеві органи влади продовжують пропонувати допомогу або податкові знижки для залучення інвестицій, а також субсидії для споживачів.

"Що примітно в цифрах за жовтень, так це те, що попит на електромобілі в Китаї продовжує досягати рекордних значень, навіть незважаючи на скорочення субсидій. 2023 рік має стати ще одним знаменним роком для Китаю з точки зору продажів електромобілів", — заявила дослідницька компанія Rho Motion.

Продажі електромобілів зросли на 26% на європейських ринках, де скорочення субсидій вплинуло на попит, як це видно на прикладі Німеччини. де субсидії бізнесу були скасовані у вересні.

"Субсидії є важливим фактором на німецькому ринку, оскільки майже дві третини реєстрацій легкових автомобілів є комерційними", — заявила дослідницька фірма.

Tesla, Mercedes Benz і Volkswagen попередили, що високі відсоткові ставки та слабкий ринок у європейському регіоні відлякують клієнтів.

Натомість цього року продажі електромобілів у Північній Америці зросли на 78%.

"На північноамериканському ринку 2023 рік продовжує бути сильним, і Tesla все ще займає левову частку попиту, оскільки старі автовиробники стримують амбіції щодо масштабування виробництва", - зауважують аналітики Rho Motion.

Тим не менш, частка ринку Tesla впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень — близько 50% протягом третього кварталу, незважаючи на зниження цін.

Зауважимо, попит на електромобілі серед українців також продовжує зростати. У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4, а серед вживаних - NISSAN Leaf.