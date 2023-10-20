Акції Tesla різко обвалилися після заяви Маска про зниження попиту на електромобілі

Попередження генерального директора Tesla Ілона Маска про те, що високі відсоткові ставки можуть підірвати попит на електромобілі, обвалило акції компанії, а аналітики поставили під сумнів здатність Tesla підтримувати стрімке зростання, яке роками відрізняло її від інших автовиробників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що акції найдорожчого у світі автовиробника впали на 9,3% до 220,11 доларів, зменшивши ринкову вартість на понад 70 мільярдів доларів.

Акції конкурентів, включаючи Rivian Automotive, Lucid Group та Fisker, впали між 3,3% та 4,5%, у той час як акції старіших автовиробників, таких як Ford, впали приблизно 0,6%.

Як зауважує видання, нові коментарі свідчать про зміну тону генерального директора Tesla Ілона Маска, який минулого року запевняв, що його компанія "стійка до рецесії".

Крім того, у середу виробник електромобілів вперше за більш ніж три роки не досяг оцінок доходу, і Маск сказав, що неможливо підтримувати 50% річний темп зростання поставок.

Очікується, що Tesla продовжить знижувати ціни в поточному кварталі, щоб досягти мети річних поставок у 1,8 мільйона автомобілів, навіть після того, як її валовий прибуток скоротився до 17,9% у період з липня по вересень у порівнянні з 25,1% роком раніше.

У 2023 році акції Tesla зросли майже вдвічі завдяки оптимізму інвесторів щодо того, що компанія буде працювати краще, ніж конкуренти, і здійснить довгостроковий прорив завдяки зусиллям щодо автономного керування.

Нагадаємо, компанія Tesla за квітень - червень 2023 продала 466 тис. машин по всьому світу, що є рекордом квартальних продажів для компанії.

Зауважимо, у червні ринкова капіталізація Tesla зросла на $ 240 млрд за 13 днів. Це більше, ніж повна вартість японського виробника Toyota.