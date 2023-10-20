Акции Tesla резко обвалились после заявления Маска о снижении спроса на электромобили

Предупреждение генерального директора Tesla Илона Маска о том, что высокие процентные ставки могут снизить спрос на электромобили, обрушило акции компании, а аналитики подвергли сомнению способность Tesla поддерживать стремительный рост, который годами отличал ее от других автопроизводителей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что акции самого дорогого в мире автопроизводителя упали на 9,3% до 220,11 долларов, уменьшив рыночную стоимость более чем на 70 миллиардов долларов.

Акции конкурентов, включая Rivian Automotive, Lucid Group и Fisker, упали между 3,3% и 4,5%, в то время как акции более старых автопроизводителей, таких как Ford, упали примерно на 0,6%.

Как отмечает издание, новые комментарии свидетельствуют об изменении тона генерального директора Tesla Илона Маска, который в прошлом году уверял, что его компания "устойчива к рецессии".

Кроме того, в среду производитель электромобилей впервые за последние три года не достиг оценок дохода, и Маск сказал, что невозможно поддерживать 50% годовой темп роста поставок.

Ожидается, что Tesla продолжит снижать цены в текущем квартале, чтобы достичь цели годовых поставок в 1,8 миллиона автомобилей даже после того, как ее валовая прибыль сократилась до 17,9% в период с июля по сентябрь по сравнению с 25,1% годом ранее.

В 2023 году акции Tesla выросли почти вдвое благодаря оптимизму инвесторов относительно того, что компания будет работать лучше конкурентов и совершит долгосрочный прорыв благодаря усилиям по внедрению автономного управления.

Напомним, компания Tesla за апрель – июнь 2023 года продала 466 тыс. машин по всему миру, что является рекордом квартальных продаж для компании.

Заметим, в июне рыночная капитализация Tesla выросла на $240 млрд за 13 дней. Это больше, чем полная стоимость японского производителя Toyota.