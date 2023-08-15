Tesla представила более дешевые версии Model S и Model X: они имеют меньший запас хода

Компания Tesla представила для рынка США более дешевые варианты своего седана Model S и кроссовера Model X с меньшим запасом хода. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новые S и X, получившие приставку Standard Range, стоят 78 490 и 88 490 долларов соответственно.

От своих предшественников, которые стоят на 10 тыс. долларов дороже, они отличаются тем, что производительность и запас хода будут ограничены программным обеспечением. При этом более дешевые варианты автомобилей будут иметь те же батареи и двигатели, что и обычные Model S и Model X.

Выпуск этих автомобилей происходит после того, как Tesla уже снизила цены на свои машины в США, Китае и на других рынках.

Компания утверждает, что новые варианты Model S и Model X будут доступны для доставки в сентябре-октябре.

"Идея состоит в том, чтобы обратиться к потребителям, которые заинтересованы в опыте электрокаров, но могут быть отпугнуты из-за более высокой цены по сравнению с конкурентами", – сказала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков компании Hargreaves Lansdown.

Издание Electrek отмечает, что в Model S Standard Range запас хода снизили до 320 миль (515 км). Для версии Long Range этот показатель составляет 405 миль (651 км).

А в более дешевой Model X запас хода находится на уровне 269 миль (432 км), что на 79 миль (127 км) меньше, чем в обычной.

Зачем Tesla понадобились более дешевые автомобили?

Reuters пишет, что Tesla благодаря Standard Range стремится увеличить продажи, поскольку высокие расходы по займам препятствуют спросу на дорогие электромобили.

Как напоминает Bloomberg, в июле главный исполнительный директор фирмы Илон Маск заявил, что автопроизводителю придется продолжать снижать цены, если процентные ставки будут расти. Он предупредил, что готов пожертвовать прибыльностью ради продолжения роста продаж. Во втором квартале 2023 года валовая прибыль Tesla упала до четырехлетнего минимума.

А Forbes обращает внимание на то, что в США Model 3 и Model Y имеют право на налоговую скидку в размере 7 500 долларов, тогда как Model S и X лишены такого преимущества, что снижает их привлекательность.

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