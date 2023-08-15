Tesla представила дешевші версії Model S і Model X: вони мають менший запас ходу

Компанія Tesla представила для ринку США дешевші варіанти свого седана Model S і кросовера Model X із меншим запасом ходу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нові S та X, які отримали приставку Standard Range, коштують 78 490 і 88 490 доларів відповідно.

Від своїх попередників, які коштують на 10 тис. доларів дорожче, вони відрізняються тим, що продуктивність і запас ходу будуть обмежені програмним забезпеченням. При цьому дешевші варіанти автівок матимуть ті ж самі батарею та двигуни, що й звичайні Model S та Model X.

Випуск цих авто відбувається після того, як Tesla уже знизила ціни на свої машини в США, Китаї та на інших ринках.

Компанія стверджує, що нові варіанти Model S і Model X будуть доступні для доставки у вересні-жовтні.

"Ідея полягає в тому, щоб звернутися до споживачів, які зацікавлені в досвіді електрокарів, але можуть бути відлякані через вищу ціну порівняно з конкурентами", – сказала Сюзанна Стрітер, очільниця відділу грошей і ринків компанії Hargreaves Lansdown.

Видання Electrek зазначає, що в Model S Standard Range запас ходу знизили до 320 миль (515 км). Для версії Long Range цей показник становить 405 миль (651 км).

А в дешевшій Model X запас ходу перебуває на рівні 269 миль (432 км), що на 79 миль (127 км) менше, ніж у звичайній.

Навіщо Tesla знадобилися дешевші автомобілі?

Reuters пише, що Tesla завдяки Standard Range прагне збільшити продажі, оскільки високі витрати на позики перешкоджають попиту на дорогі електромобілі.

Як нагадує Bloomberg, в липні головний виконавчий директор фірми Ілон Маск заявив, що автовиробнику доведеться продовжувати знижувати ціни, якщо відсоткові ставки продовжуватимуть зростати. Він попередив, що готовий пожертвувати прибутковістю заради продовження зростання продажів. У другому кварталі 2023 року валовий прибуток Tesla впав до чотирирічного мінімуму.

А Forbes звертає увагу, що в США Model 3 та Model Y мають право на податкову знижку у розмірі 7 500 доларів, тоді як Model S та X позбавлені такої переваги, що знижує їхню привабливість.

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