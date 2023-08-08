Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових - 586 од., а вживаних – 2878 од.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що з цієї кількості транспортних засобів: легкових – 3389 од. (нових – 581 шт., вживаних – 2808 шт.); комерційних – 75 од. (нових – 5 шт., вживаних – 70 шт.).

"Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі", - зауважують в "Укравтопром".

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у липні:

VOLKSWAGEN ID.4 - 214 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 44 од.;

FAW Toyota BZ4X - 38 од.;

HONDA E - 36 од.;

DONGFENG/HONDA M-NV - 32 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів у липні:

NISSAN Leaf - 535 од.;

VOLKSWAGEN e-Golf - 394 од.;

TESLA Model 3 - 289 од.;

TESLA Model Y - 190 од.;

RENAULT Zoe - 155 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопром".

Зауважимо, впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Також за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.