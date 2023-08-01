У липні українці купили майже вдвічі більше нових легковиків, ніж у 2022 році: ТОП-5 марок

За липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як зазначається, від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.

В рейтингу марок вже третій місяць поспіль не змінюється лідерська трійка:

першість на ринку утримує Toyota – 883 шт;

на другому місці залишається Renault – 564 шт;

третій результат у Volkswagen – 525 шт.

Також у ТОП-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).

Заінформацією "Укравтопрому", титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою компактний кросовер RENAULT Duster, який у липні обрали 552 покупця.

"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Український автопарк легковиків

Нагадаємо, з січня по червень 2023 року український парк електромобілів поповнили 12,6 тисяч авто. Українці придбали 2,8 тис нових автомобілів і 9,8 тис вживаних. Якщо порівнювати ці дані з інформацією за І півріччя 2022р., то кількість електромобілів, які вперше були зареєстровані в Україні, збільшилась втричі. Частка нових машин зросла з 18% до 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також серед українців зростає попит на авто з Китаю. З січня по червень українці придбали майже 5 тисяч легкових авто, ввезених з КНР.

Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.