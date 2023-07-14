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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Українські компанії у 2023 році почали активніше купувати легковики: які моделі найпопулярніші

Фото: "Укравтопром"
Фото: "Укравтопром"

У першому півріччі 2023 року автопарк України поповнили 9,6 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Це на 39% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, проте на 45% менше, ніж за перше півріччя довоєнного 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 8,3 тис. машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону.

Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:

  1. RENAULT Duster (1796 од.);
  2. TOYOTA Corolla (508 од.);
  3. SKODA Octavia (266 од.);
  4. TOYOTA Land Cruiser Prado (250 од.);
  5. SKODA Kodiaq (238 од.).

Серед вживаних авто частіше купували:

  1. VOLKSWAGEN ID.4 (119 од.);
  2. DONGFENG/HONDA M-NV (57 од.);
  3. NISSAN Leaf (50 од.);
  4. VOLKSWAGEN Passat (36 од.);
  5. TESLA Model Y (25 од.).

Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Автор:
Ніна Комащенко