Українські компанії у 2023 році почали активніше купувати легковики: які моделі найпопулярніші

У першому півріччі 2023 року автопарк України поповнили 9,6 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Це на 39% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, проте на 45% менше, ніж за перше півріччя довоєнного 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 8,3 тис. машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону.

Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:

RENAULT Duster (1796 од.); TOYOTA Corolla (508 од.); SKODA Octavia (266 од.); TOYOTA Land Cruiser Prado (250 од.); SKODA Kodiaq (238 од.).

Серед вживаних авто частіше купували:

VOLKSWAGEN ID.4 (119 од.); DONGFENG/HONDA M-NV (57 од.); NISSAN Leaf (50 од.); VOLKSWAGEN Passat (36 од.); TESLA Model Y (25 од.).

Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.