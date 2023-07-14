Украинские компании в 2023 году начали активнее покупать легковушки: какие модели самые популярные

В первом полугодии 2023 года автопарк Украины пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако на 45% меньше, чем за первое полугодие довоенного 2021 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 8,3 тыс. машин и 1,3 тыс. с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:

RENAULT Duster (1796 ед.); TOYOTA Corolla (508 ед.); SKODA Octavia (266 ед.); TOYOTA Land Cruiser Prado (250 ед.); SKODA Kodiaq (238 ед.).

Среди подержанных авто чаще покупали:

VOLKSWAGEN ID.4 (119 ед.); DONGFENG/HONDA M-NV (57 ед.); NISSAN Leaf (50 ед.); VOLKSWAGEN Passat (36 ед.); TESLA Model Y (25 ед.).

Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.