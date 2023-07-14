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Украинские компании в 2023 году начали активнее покупать легковушки: какие модели самые популярные
В первом полугодии 2023 года автопарк Украины пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако на 45% меньше, чем за первое полугодие довоенного 2021 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества новыми были 8,3 тыс. машин и 1,3 тыс. с пробегом, которые были ввезены из-за границы.
Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- RENAULT Duster (1796 ед.);
- TOYOTA Corolla (508 ед.);
- SKODA Octavia (266 ед.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (250 ед.);
- SKODA Kodiaq (238 ед.).
Среди подержанных авто чаще покупали:
- VOLKSWAGEN ID.4 (119 ед.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (57 ед.);
- NISSAN Leaf (50 ед.);
- VOLKSWAGEN Passat (36 ед.);
- TESLA Model Y (25 ед.).
Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.