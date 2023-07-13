Больше всего новых автомобилей покупают в Киеве, а подержанных - во Львовской области: самые популярные марки

В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Рынок новых авто

Как подчеркнули в "Укравтопроме", самым большим региональным рынком остается Киев.

Так, с января по июнь киевляне приобрели 8911 новых автомобилей.

За тот же период жители Днепропетровщины купили 2358 новых автомобилей.

В Киевской области за полгода было зарегистрировано 2181 авто, в Одесской области – 1491 ед., а на Львовщине – 1439 ед.

В "Укравтопроме" отмечают, что на этих рынках, кроме Киевской области, бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Рынок б/у легковушек

За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

1.Львовская обл. – 10131 шт.;

2.Винницкая обл. – 6520 шт.;

3. г.Киев – 5999 шт.;

4. Ровенская обл. – 5093 шт.;

5. Днепропетровская обл. – 5074 шт.

По данным "Укравтопрома", в этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был VOLKSWAGEN Golf.

А в столице и Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался RENAULT Megane.

Заметим, в июне украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

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