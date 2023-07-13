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Больше всего новых автомобилей покупают в Киеве, а подержанных - во Львовской области: самые популярные марки
В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Рынок новых авто
Как подчеркнули в "Укравтопроме", самым большим региональным рынком остается Киев.
Так, с января по июнь киевляне приобрели 8911 новых автомобилей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За тот же период жители Днепропетровщины купили 2358 новых автомобилей.
В Киевской области за полгода было зарегистрировано 2181 авто, в Одесской области – 1491 ед., а на Львовщине – 1439 ед.
В "Укравтопроме" отмечают, что на этих рынках, кроме Киевской области, бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.
В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
Рынок б/у легковушек
За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
1.Львовская обл. – 10131 шт.;
2.Винницкая обл. – 6520 шт.;
3. г.Киев – 5999 шт.;
4. Ровенская обл. – 5093 шт.;
5. Днепропетровская обл. – 5074 шт.
По данным "Укравтопрома", в этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был VOLKSWAGEN Golf.
А в столице и Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался RENAULT Megane.
Заметим, в июне украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Источник фото: ua.depositphotos.com