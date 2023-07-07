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У червні українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних авто: ТОП-10 марок
Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з травнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились майже на 13%.
"До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців", - підкреслюють в "Укравтопромі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 43%.
Далі йдуть:
- Дизельні – 35%;
- Електромобілі – 14%;
- Авто з ГБО – 5%;
- Гібриди – 3%.
Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
VOLKSWAGEN Golf - 1461 од.;
RENAULT Megane - 1238 од.;
SKODA Octavia - 880 од.;
VOLKSWAGEN Passat - 716 од.;
NISSAN Leaf - 514 од.;
FORD Focus - 407 од.;
NISSAN Qashqai - 384 од.;
VOLKSWAGEN Touran - 380 од.;
VOLKSWAGEN Tiguan – 304 од;
AUDI A4 - 292 од.;
При цьому, середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - зауважили в "Укравтопромі".
Нагадаємо, за червень в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Бестселером місяця на українському ринку залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців.