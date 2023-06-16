Серед українців зростає попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі

За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китаї. Це на 11% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості авто українці придбали нових 603 од. (+18% до квітня), а вживаних - 261 од (-3%).

"Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі, частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно", - зауважують в "Укравтопромі".

В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто–made in China увійшли:

1. VOLKSWAGEN ID.4

2. DONGFENG/ HONDA M-NV

3. CHERY Tiggo 4

4. CHERY Tiggo 2

5. MG HS

До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:

1. VOLKSWAGEN ID.4

2. DONGFENG/ HONDA M-NV

3. VOLKSWAGEN ID.6

4. TESLA Model Y

5. HONDA E

В "Укравтопромі" додають, що всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тисяч легкових авто (нових та б/в), виготовлених в Китаї.

Зауважимо, у травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV), а найпопулярнішим електромобілем став китайський VOLKSWAGEN ID.4.