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Серед українців зростає попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі
За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китаї. Це на 11% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості авто українці придбали нових 603 од. (+18% до квітня), а вживаних - 261 од (-3%).
"Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі, частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно", - зауважують в "Укравтопромі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто–made in China увійшли:
1. VOLKSWAGEN ID.4
2. DONGFENG/ HONDA M-NV
3. CHERY Tiggo 4
4. CHERY Tiggo 2
5. MG HS
До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
1. VOLKSWAGEN ID.4
2. DONGFENG/ HONDA M-NV
3. VOLKSWAGEN ID.6
4. TESLA Model Y
5. HONDA E
В "Укравтопромі" додають, що всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тисяч легкових авто (нових та б/в), виготовлених в Китаї.
Зауважимо, у травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV), а найпопулярнішим електромобілем став китайський VOLKSWAGEN ID.4.