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Рекорд за 10 місяців. Українці в травні придбали понад 1,3 тис. гібридних легковиків
Український автопарк у травні поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто. Цей показник є рекордним за останні 10 місяців, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що в травневому ринку нових легковиків гібриди охопили 26% продажів.
Із понад 1,3 тис. гібридних автівок, які було придбано минулого місяця, 73% – нові. Найпопулярнішими моделями в сегменті нових гібридів стали:
- Toyota RAV4 (придбано 202 шт.);
- Nissan Qashqai (88 шт.);
- Mercedes-Benz GLE (63 шт.).
Що стосується імпортованих вживаних гібридних автомобілів, то перші три місця мали:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Toyota Prius (39 шт.);
- Ford Fusion US (33 шт.);
- Chevrolet Volt (27 шт.).
Нагадаємо, що загалом упродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що вдвічі більше ніж торік. Про те, які марки були найпопулярнішими, читайте тут.