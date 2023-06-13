Рекорд за 10 місяців. Українці в травні придбали понад 1,3 тис. гібридних легковиків

Український автопарк у травні поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто. Цей показник є рекордним за останні 10 місяців, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що в травневому ринку нових легковиків гібриди охопили 26% продажів.

Із понад 1,3 тис. гібридних автівок, які було придбано минулого місяця, 73% – нові. Найпопулярнішими моделями в сегменті нових гібридів стали:

Toyota RAV4 (придбано 202 шт.);

Nissan Qashqai (88 шт.);

Mercedes-Benz GLE (63 шт.).

Що стосується імпортованих вживаних гібридних автомобілів, то перші три місця мали:

Toyota Prius (39 шт.);

Ford Fusion US (33 шт.);

Chevrolet Volt (27 шт.).

Нагадаємо, що загалом упродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що вдвічі більше ніж торік. Про те, які марки були найпопулярнішими, читайте тут.