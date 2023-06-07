Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок

У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що за травень українці придбали 559 нових електромобілів, а вживаних – 1892 од.

З цієї кількості: легкових – 2397 од. (нових – 558 шт., вживаних – 1839 шт.); комерційних – 54 од. (нових – 1 шт., вживаних – 53 шт.).

Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

"Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%)", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023 року:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 168 од.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV - 107 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 - 23 од.;

4. HONDA E - 23 од.;

5. BMW iX - 18 од.

ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 388 од.;

2. VOLKSWAGEN е-Golf - 259 од.;

3. TESLA Model 3 - 144 од.;

4. RENAULT Zoe - 123 од.;

5. TESLA Model Y - 119 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в", - підсумовують в "Укравтопромі".

Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.