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Попит на електромобілі в Україні зріс на 15%: ТОП-5 марок
У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що за травень українці придбали 559 нових електромобілів, а вживаних – 1892 од.
З цієї кількості: легкових – 2397 од. (нових – 558 шт., вживаних – 1839 шт.); комерційних – 54 од. (нових – 1 шт., вживаних – 53 шт.).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.
"Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%)", - зауважують в "Укравтопромі".
Там додають, що частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023 року:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 168 од.;
2. DONGFENG/HONDA M-NV - 107 од.;
3. VOLKSWAGEN ID.6 - 23 од.;
4. HONDA E - 23 од.;
5. BMW iX - 18 од.
ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. NISSAN Leaf - 388 од.;
2. VOLKSWAGEN е-Golf - 259 од.;
3. TESLA Model 3 - 144 од.;
4. RENAULT Zoe - 123 од.;
5. TESLA Model Y - 119 од.
"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в", - підсумовують в "Укравтопромі".
Нагадаємо, впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.